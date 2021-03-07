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ارتفاع في نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

ارتفاع بإصابات كورونا في الأردن اليوم

توضيح هام لوزير الصحة الدكتور نذير عبيدات

الأحد، 07-03-2021 05:56 م

ارتفاع بإصابات كورونا في الأردن اليوم

عبيدات


 الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (6302) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (3672) في محافظة العاصمة عمّان.
- (605) في محافظة إربد، منها (48) في الرمثا.
- (536) في محافظة البلقاء.
- (266) في محافظة الزرقاء.
- (257) في محافظة الكرك.
- (213) في محافظة العقبة.
- (195) في محافظة جرش.
- (181) في محافظة المفرق.
- (144) في محافظة مأدبا.
- (95) في محافظة معان.
- (87) في محافظة عجلون.
- (51) في محافظة الطفيلة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (427,717) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (55,467) حالة.
- سُجّلت (35) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4935) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (332) حالة، فيما غادرت (227) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2133) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1720) بنسبة إشغال (38%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (469) بنسبة إشغال (45%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (215) بنسبة إشغال (22%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4550) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (367,315) حالة.
- تمّ إجراء (42,438) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,864,598) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (14.85%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم

 




 

 


 

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