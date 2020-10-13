ارتفاع كبير في اصابات كورونا المحلية بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتالياً التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:- سُجِّلت (2054) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:• (2047) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:▪︎ (1357) في محافظة العاصمة عمّان.▪︎ (122) في محافظة إربد، منها (17) في الرمثا.▪︎ (67) في محافظة الكرك.▪︎ (28) في محافظة جرش.▪︎ (30) في محافظة المفرق.▪︎ (11) في محافظة الطفيلة. ▪︎(210) في محافظة الزرقاء.▪︎ (90) في محافظة عجلون.▪︎ (59) في محافظة البلقاء▪︎ (40) في محافظة مأدبا.▪︎ (25) في محافظة معان، منها (5) في البترا.▪︎ (8) في محافظة العقبة.• (7) حالات خارجيّة، (5) بين القادمين من خارج المملكة، وحالتان لسائقي شاحنات أردنيّين قادمين عبر مركزيّ حدود العمري وجابر.▪︎وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (28127) حالة.▪︎سُجّلت (18) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (225) حالة.▪︎ سُجّلت (142) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.▪︎ تمّ إجراء (25736) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1464941) فحوصات.