ارتفاع كبير في اصابات كورونا المحلية بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتالياً التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
- سُجِّلت (2054) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:
• (2047) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
▪︎ (1357) في محافظة العاصمة عمّان.
▪︎ (122) في محافظة إربد، منها (17) في الرمثا.
▪︎ (67) في محافظة الكرك.
▪︎ (28) في محافظة جرش.
▪︎ (30) في محافظة المفرق.
▪︎ (11) في محافظة الطفيلة. ▪︎(210) في محافظة الزرقاء.
▪︎ (90) في محافظة عجلون.
▪︎ (59) في محافظة البلقاء
▪︎ (40) في محافظة مأدبا.
▪︎ (25) في محافظة معان، منها (5) في البترا.
▪︎ (8) في محافظة العقبة.
• (7) حالات خارجيّة، (5) بين القادمين من خارج المملكة، وحالتان لسائقي شاحنات أردنيّين قادمين عبر مركزيّ حدود العمري وجابر.
▪︎وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (28127) حالة.
▪︎سُجّلت (18) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (225) حالة.
▪︎ سُجّلت (142) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.
▪︎ تمّ إجراء (25736) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1464941) فحوصات.