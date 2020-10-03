إصابات كورونا ترتفع مجددا بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتالياً التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:- سُجِّلت (1099) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وتوزّعت كما يلي:- (737) في محافظة العاصمة عمّان.- (184) في محافظة الزرقاء.- (73) في محافظة البلقاء.- (26) في محافظة عجلون.- (21) في محافظة الكرك.-(13) في محافظة جرش.- (13) في محافظة العقبة.- (12) في محافظة المفرق.- (11) في محافظة إربد.- (6) في محافظة مأدبا.- (3) في محافظة معان.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (14749) حالة.- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (88) حالة.- سُجّلت (172) حالة شفاء هذا اليوم، (29) في مستشفى الأمير حمزة، و(127) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(7) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.- يبلغ عدد الحالات الحرجة (48) حالة، تتلقّى العلاج بأقسام العناية الحثيثة في المستشفيات المعتمدة.- تمّ إجراء (20240) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1271021) فحصاً.