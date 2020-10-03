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السبت، 03-10-2020 06:26 م

إصابات كورونا ترتفع مجددا بالاردن

وزير-الصحة-سعد-جابر


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتالياً التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
- سُجِّلت (1099) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وتوزّعت كما يلي:
- (737) في محافظة العاصمة عمّان.
- (184) في محافظة الزرقاء.
- (73) في محافظة البلقاء.
- (26) في محافظة عجلون.
- (21) في محافظة الكرك. 
-(13) في محافظة جرش.
- (13) في محافظة العقبة.
- (12) في محافظة المفرق.
- (11) في محافظة إربد.
- (6) في محافظة مأدبا.
- (3) في محافظة معان. 
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (14749) حالة.
- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (88) حالة.
- سُجّلت (172) حالة شفاء هذا اليوم، (29) في مستشفى الأمير حمزة، و(127) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(7) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
- يبلغ عدد الحالات الحرجة (48) حالة، تتلقّى العلاج بأقسام العناية الحثيثة في المستشفيات المعتمدة.
- تمّ إجراء (20240) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1271021) فحصاً.

 




 

 


 

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