إصابات كورونا ترتفع مجددا بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتالياً التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
- سُجِّلت (1099) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وتوزّعت كما يلي:
- (737) في محافظة العاصمة عمّان.
- (184) في محافظة الزرقاء.
- (73) في محافظة البلقاء.
- (26) في محافظة عجلون.
- (21) في محافظة الكرك.
-(13) في محافظة جرش.
- (13) في محافظة العقبة.
- (12) في محافظة المفرق.
- (11) في محافظة إربد.
- (6) في محافظة مأدبا.
- (3) في محافظة معان.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (14749) حالة.
- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (88) حالة.
- سُجّلت (172) حالة شفاء هذا اليوم، (29) في مستشفى الأمير حمزة، و(127) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(7) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
- يبلغ عدد الحالات الحرجة (48) حالة، تتلقّى العلاج بأقسام العناية الحثيثة في المستشفيات المعتمدة.
- تمّ إجراء (20240) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1271021) فحصاً.