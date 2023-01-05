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الخميس، 05-01-2023 07:01 ص

استئصال ورم سرطاني رحمي بوزن 13 كغم بمستشفى الملكة علياء

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الوكيل الاخباري - اجرى فريق طبي برئاسة العميد الطبيب نضال الابراهيم في مستشفى الملكة علياء العسكري في جراحة الأورام النسائية عملية استئصال ورم سرطاني رحمي بوزن 13 كيلو غرام لمريضة تبلغ من العمر 46 عاما وتعاني من نزيف رحمي متكرر ووجود كتلة كبيرة في البطن مع نقصان في الوزن وفقدان للشهية. 

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وقال العميد الطبيب الابراهيم انه تم اجراء عملية تنظيفات تشخيصية للمريضة  وتبين وجود ورم سرطاني في عضلة الرحم من النوع سريع الانتشار (High grade uterine Sarcoma) وبإجراء صور رنين للحوض وصور طبقية للبطن والصدر تبين وجود انتشار للورم في البطن والرئتين. 


وبين  العميد الابراهيم ان المريضة أعطيت جرعات كيماوي بالتعاون مع مركز الأورام العسكري واستجابت المريضة لهذا العلاج  واجري لها عملية جراحية كبرى استغرقت 3 ساعات وذلك لوجود التصاقات شديدة تم تحريرها، مع العلم بأن المريضة اجري لها أربع عمليات قيصرية سابقة وتم ازالة الورم والمبايض التي تبين وجود انتشار للورم فيها. 


ومن جهته بين العميد الطبيب الابراهيم ان المريضة بصحة جيدة وتماثلت بالشفاء.


 




 

 


 

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