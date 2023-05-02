استطلاع: 69% من الأردنيين غير متفائلين بحكومة الخصاونة

الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن نحو ثلثي الأردنيين 69% غير متفائلون بالحكومة الحالية بعد مرور عامين ونصف على تشكيلها، مقابل (31%) متفائلين.

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وأشار الاستطلاع إلى أن غالبية الأردنيين (60%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين المقبلين، و(59%) من أفراد عينة قادة الرأي غير متفائلين كذلك)، فيما لفت النظر إلى أن 32% من الشباب الأردني (18-34 سنة) متفائلون في الحكومة بعد مرور عامين ونصف على تشكيلها.



وأضاف أن غالبية الأردنيين راضون عن مستوى الامن في المنطقة التي يعيشون بها ومستوى الامن في الأردن بصفة عامة (78% نسبة الراضيين)، فيما أفاد (63%) من الأردنيين انهم راضون عن مستوى التعليم في الجامعات الأردنية الحكومية، و(59%) راضون عن مستوى التعليم في الجامعات الأردنية الخاصة.



وعبر الأردنيون المستطلعة أراؤهم أقل من نصف الأردنيين (46%) عن رضاهم عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم. و(39%) راضون عن مستوى المعيشة الذي يعشونه حالياً.



وبين أن (71%) غير راضين عن البنية التحتية/الشوارع/النقل/شبكة المواصلات، و(83%) غير راضين عن دور الحكومة في مراقبة الأسعار في رمضان.



وأشار 76% من الشباب الأردني (18-34سنة) راضون عن مستوى الأمن في الأردن، و(41%) راضون عن مستوى المعيشة الذي يعشونه حالياً، و(48%) راضون عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، و(27%) راضون عن دور الحكومة في مراقبة الأسعار في رمضان، و(25%) راضون عن البنية التحتية/الشوارع/النقل/شبكة المواصلات.



وتشكلت الحكومة في تاريخ 12/10/2020، حيث أجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة 13-19/10/2020، واستطلاع المائة يوم خلال الفترة 24-31/1/2021، واستطلاع المائتي يوم خلال الفترة 16-21/5/2021، واستطلاع العام في 26/10/2022، واستطلاع العام ونصف خلال الفتر 27/3-2/4/2022، واستطلاع العامين خلال الفترة 2/10/2022-7/10/2022.



وجرى تنفيذ الاستطلاع الحالي في الفترة ما بين 25-29/4/2023. وبلغ حجم العينة الوطنية 1200 شخصاً ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، وتعكس النسب الحقيقة في المجتمع الأردني من حيث العمر والتعليم، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية جغرافياً وسكانياً. وبلغ حجم عينة قادة الرأي (607) مستجيب، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيون، الادباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (87%).



وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 83 باحثاً وباحثة ميدانياً ومكتبياً و17مشرفاً وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).