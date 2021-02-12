استمرار ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا

الوكيل الإخباري - وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة ، اليوم الجمعة ، فقد تمّ إجراء (24,501) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,159,350) فحصاً.

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ولفت الموجز أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة (6.44%)، ما يعني أن هنالك ضرورة ماسة للالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.

وكان وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات أعرب عن قلقه - في وقت سابق - حيال ارتفاع الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس.

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