وزارة الأوقاف تُحذر الاردنيين بشأن تصاريح الحج

الوكيل الاخباري -

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حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من عقوبات جديدة لكل من يضبط داخل مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج بدون تصريح.وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إلى إعلان السلطات السعودية عن تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يتم ضبطه في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة دون تصريح حج، اعتبارا من الثاني من شهر حزيران المقبل.وتشمل العقوبات، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي (1890 دينارا) مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار، وترحيل المخالفين المقيمين، والمنع من دخول المملكة، إضافة الى معاقبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل المخالفين بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، ( 9450 دينارا)، ومصادرة وسيلة النقل البرية.وشدد البيان على أن فريضة الحج يجب أداؤها عبر تأشيرات حج معتمدة فقط، داعيا المواطنين إلى الحذر وعدم التعامل مع شركات وحملات وحسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم تنظيم رحلات الحج بأسعار مغرية.