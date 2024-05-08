الخصاونة على رأس وفد أردني إلى القاهرة

الوكيل الاخباري - وصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء إلى القاهرة؛ على رأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدَّورة الثَّانية والثََلاثين للَّجنة العُليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة.



وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدَّولي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العمل حسن شحاتة والسَّفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، وأركان السَّفارة.



ويترأَّس الخصاونة ومدبولي غداً الخميس اجتماع اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة، والتي كانت قد بدأت اجتماعاتها التَّحضيريَّة اليوم.

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