اعلان صادر عن الضمان الاجتماعي حول راتب تقاعد الشيخوخة

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (5784) راتب تقاعد شيخوخة خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة في 31/10/2023 إلى (97020) راتباً تقاعدياً.



وأشارت المؤسسة إلى أن شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي (7) سنوات، ويقصد بالاشتراك الفعلي الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل.



وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح لمن لم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عدة خيارات لاستكمال هذه المدة تتمثل في شراء سنوات الخدمة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها، أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى أو من خلال الاشتراك الاختياري.

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