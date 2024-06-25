الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 25-06-2024 03:23 م

اعلان صادر عن مديرية الأمن العام

الامن


الوكيل الاخباري -  أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم، فعالية هاکاثون "طور خدمة أمنية"، والهادفة إلى خلق بيئة تنافسية تفسح المجال أمام أصحاب الأفكار الإبتكارية والإبداعية، للمشاركة في وضع الحلول والتطوير وتجويد الخدمات او استحداثها.

ويأتي ذلك في إطار سعي المديرية إلى مواصلة العمل في مرحلة التحديث والتطوير التي أطلقها مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، ضمن الخطة الاستراتيجية لمديرية الأمن العام.

 ويشتمل الهاكاثون على مسابقة تطرح للمواطنين كافة، عبر الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام، للتقدم بأفكار إبداعيّة يتم تحويل الأفكار الفائزة منها إلى مشاريع وخطط تطويرية.

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وبينت، أن الراغبين بالمشاركة يمكنهم إرسال أفكارهم الإبداعية من خلال الدخول إلى موقع مديرية الأمن العام الإلكتروني (www.psd.gov.jo)، وتعبئة النموذج الخاص بالأفكار الابتكارية عبر نموذج الأفكار/هاكثون طور خدمة للمواطنين أو هاكثون طور خدمة للعاملين في مديرية الأمن العام .

 

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