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الأربعاء، 10-07-2024 02:24 م

اعلان هام صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن راتب تقاعد الشيخوخة

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الوكيل الاخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (3451) راتب تقاعد شيخوخة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة كما في 30/6/2024 إلى (102367) راتباً تقاعدياً.اضافة اعلان


وأشارت المؤسسة إلى أن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي (7) سنوات، ويقصد بالاشتراك الفعلي الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل.

وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح لمن لم يُكمل المدة المطلوبة لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عند إكمال السن عدة خيارات لاستكمال هذه المدة تتمثل بانتهاء الخدمة وشراء السنوات المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى، أو الاستمرار بالشمول من خلال الاشتراك الاختياري.

 




 

 


 

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