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الأحد، 04-10-2020 07:45 م

اعلان هام لسكان المناطق المعزولة بالزرقاء

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الوكيل الاخباري -  قرر محافظ الزرقاء حجازي عساف السماح لسكان منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة المعزولة والمفروض عليها الحظر الشامل في المحافظة بالتسوق يوم الثلاثاء المقبل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً .
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وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تقرر للبنوك وأصحاب محال الصرافة الفتح خلال الفترة المذكورة ، عدا عن المخابز و المولات والبقالات والصيدليات ومحال المجمدات والملاحم والمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة والمنشآت التجارية المسموح لها بالعمل بالتنسيق ما بين غرفة العمليات الخاصة بالمحافظة وغرفة تجارة الزرقاء.

وأوضح بأنه تقرر السماح لسكان المنطقة بالتسوق والتزود بالمواد التموينية المتنوعة ، سواء مشياً على الأقدام أو باستخدام المركبات الخاصة والعامة وذلك داخل المنطقة المشمولة بالحظر فقط ، مؤكداً أن الكوادر الرقابية والتفتيشية من مديرية الشؤون الصحية وبلدية الزرقاء ومديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ، ستمارس عملها الرقابي خلال فترة التسوق للحفاظ على صحة وسلامة الجميع .

ودعا عساف سكان المنطقة الى الالتزام بالتعليمات الصحية والحفاظ على مسافة الأمان فيما بينهم أثناء التسوق ، فضلاً عن استخدام الكمامات والقفازات والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من نشر عدوى فيروس كورونا ، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

 




 

 


 

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