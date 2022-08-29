افتتاح المقر الجديد لمجلس محافظة الزرقاء

الوكيل الإخباري - افتتح رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري اليوم الاثنين، المقر الجديد لمجلس المحافظة، ضمن مبنى غرفة تجارة الزرقاء في شارع الجيش.

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وقال الخضري في تصريح صحفي، إن المقر الجديد جاء في أعقاب حاجة المجلس لمبنى مستقل وخاص ليعقد به جلساته واجتماعات لجانه، وذلك في إطار تعزيز استقلالية مجلس المحافظة المالية والإدارية.

وعبر عن شكره وتقديره لوزير الإدارة المحلية ولمحافظ الزرقاء ولجميع الأجهزة الحكومية التي دعمت مجالس المحافظات في أن تكون مستقلة، لافتا ًإلى أن مجالس المحافظات في المملكة ستكون في مقرات مستقلة خلال الفترة القليلة المقبلة.



وأكد الخضري ضرورة تعزيز مسيرة مجالس المحافظات، ودعمها لتكون مجالس تنموية قادرة على إحداث التنمية المستدامة في مناطق المملكة كافة.