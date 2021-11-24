افتتاح المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي بنسخته السادسة

الوكيل الاخباري - مندوبا عن سمو الأمير علي بن الحسين، رعى الوزير الأسبق مروان جمعة، اليوم الأربعاء، افتتاح فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي، تحت عنوان "إعادة بناء استراتيجيات التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل تفاعل ومشاركة بشرية أفضل".



وناقش المنتدى بنسخته السادسة الذي نظمته شركة "لحظات الإبداع"، توجهات صناعة المحتوى الجديدة، وما أحدثته جائحة كورونا من تطورات للحفاظ على تفاعل الجمهور ومشاركته، وأفضل استراتيجيات الشركات العالمية الأكثر نجاحاً في تسويق منتجاتها، بالإضافة إلى أبرز التجارب والأفكار المبتكرة في مجال التسويق، وتقنيات الكشف عن المعلومات المضللة والتخفيف من حدتها، والقضايا الشائعة مثل الأخلاق في زمن جائحة كورونا.

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