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الأحد، 04-09-2022 01:47 م

افتتاح سوق لعرض المنتجات اليدوية في السلط

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الوكيل الإخباري - افتتح رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، اليوم الأحد، سوقا للمنتجات اليدوية في مدينة السلط تحت عنوان (مبادرة سيدتي).

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ويهدف السوق الى عرض المنتجات اليدوية والمنزلية للسيدات في وسط مدينة السلط التراثي قرب ساحة عقبة بن نافع، حيث عملت البلدية على توفير مظلات وطاولات للعرض مجانية.


واشتمل السوق على المهن والحرف اليدوية والتقليدية والتطريز وصناعة الخزف والموزاييك والفخاريات والأعمال الخشبية والاكسسوارات وصناعة الصابون والشموع والمستحضرات التجميلية والهدب والرسم على الزجاج وأعمال القش.


وقال الحياري خلال الافتتاح، إن المبادرة تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتسويق منتجاتها بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال التسويق الإلكتروني.


يذكر أن مديرية التنمية المحلية في البلدية أعلنت عن إقامة المبادرة قبل شهر واستقبلت الطلبات ورقية وإلكترونية وفرزها حسب الأولوية.

 




 

 


 

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