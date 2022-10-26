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الأربعاء، 26-10-2022 04:34 م

افتتاح فعاليات يوم اللغة الإسباني بجامعة اليرموك

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الوكيل الإخباري - بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، فعاليات يوم اللغة الإسبانية الذي نظمه قسم اللغات الحديثة في الجامعة.

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وتضمن اليوم الذي حضره وفد من المركز الثقافي الإسباني في عمان، برئاسة مديره خوان بيثنتي ساليناس، وعدد من القائمين على المركز، مجموعة من العروض اللغوية والثقافية الإسبانية قدمها طلبة اللغة الإسبانية، وعرض فيديو حول الأمثال الإسبانية والأكلات التقليدية المشهورة وأهم المناطق السياحية في إسبانيا.


وأشار رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد ، خلال لقائه الوفد الإسباني، سعي جامعة اليرموك الدائم إلى توسيع شبكة تعاونها مع مختلف الجامعات والمراكز الدولية المرموقة ما يفتح آفاقاً تعليمية وبحثية جديدة للطلبة وأعضاء هيئة تدريس اليرموك، لافتا إلى ارتباط الجامعة بعلاقات تعاون علمي وبحثي مع جامعات إسبانية مختلفة، والتي تحرص الجامعة على استمرارها وتفعيلها في العديد من المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية.


وثمن الوفد الإسباني، من جهته، الدور الفاعل لقسم اللغات الحديثة في الجامعة الذي دأب على تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية التي تُعنى باللغة الإسبانية وإشراك الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية فيها وهو ما يعزز حب الاطلاع على الثقافة واللغة الإسبانية.

 




 

 


 

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