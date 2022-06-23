افتتاح لوحة الأمل لدعم مرضى السرطان في إربد

الوكيل الإخباري - مندوباً عن رئيس بلدية إربد الكُبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، افتتح عضو المجلس البلدي ماجد حتاملة، معرض "لوحة الأمل" في مركز الحصن الثقافي الذي أقامته منظمة حرير الريادية للتنمية المجتمعية غير الربحية ممثلة بالسيد نهاد الدبّاس بتنسيق من السيدة هبة خصاونة من بلدية اربد الكُبرى، وقد شارك في الفعالية كل من نشامى الدفاع المدني، والطفلة فرح التي سردت قصّة نجاحها بالتغلّب على مرض السرطان وكيف قامت بتنمية مواهبها وابداعاتها في الرسم، ومساندة منظمة حرير لها في تغلبها على المرض.

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وجاء المعرض امتدادا لفعالية لوحة الأمل التي تم رسمها في مدينة العقبة من قبل أطفال مصابين بالسرطان، الأيتام، ذوي الإعاقة، أطفال المدارس والمجتمع المحلي حيث شكلت أكبر لوحة فنية طفولية بأنامل الصغار وإبداعهم، وبلغت مساحتها 225 مترا مربعا. بالإضافة الى تواجد ركن خاص لورشات الرسم واستخدام العلاج النفسي للأطفال عن طريق الرسم بالرمل.



يذكر أنّ منظمة حرير تجمع بين ريادية العمل والانتاج المبني على الابداع والتطوير، هدفها توفير بيئة طفولية تعمل على تمكينهم من اظهار قدراتهم ومهاراتهم في المجتمع، وتعزيز ورفع المعنويات لديهم، واعطاء الدافع الكبير للعمل والإنجاز والاجتهاد وزيادة العطاء، والتنمية والتشجيع والتحفيز للوصول للمنال وتحقيقه على أرض الواقع، والسير نحو المستقبل بخطى ثابتة يحرسها الطموح الكبير وتحقيق الانجازات المتوالية.