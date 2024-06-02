افتتاح مختبر النمذجة البيئية والتغير المناخي في البلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري- افتتح رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، اليوم الأحد، مختبر النمذجة البيئية والتغير المناخي في المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة في الجامعة.

اضافة اعلان



وقال العجلوني، إن افتتاح هذا المختبر في الجامعة التي تولي البحث العلمي التطبيقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة جل اهتمامها، يعد خطوة تعكس التزام الجامعة في المحافظة على البيئة والاستدامة، حيث سيعمل المختبر على توفير بيئة بحثية متكاملة للباحثين من داخل الجامعة وخارجها، وأبحاث الدراسات العليا وتبادل الخبرات والمعرفة الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى خلق بيئةِ ملائمة لإجراء البحوث العملية التطبيقية في مجالات المياه والبيئة والطاقة.



كما يعتبر افتتاح المختبر خطوة مهمة نحو تعزيز البحث العلمي في مجالات البيئة والمناخ وستسهم النتائج التي يتم إنتاجها في هذا المختبر في صياغة السياسات البيئية واتخاذ القرارات الاستراتيجية المنيرة، بالإضافة إلى كونه إنجازا ملموسا يعكس التزام الجامعة بالريادة العلمية والمساهمة في مواجهة تحديات البيئة والتغير المناخي على المستوى العالمي.



بدورها، قالت مديرة المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة الدكتورة هبة الخرابشة، إن هذا المختبر هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات، وقد جاء تحقيقا ً لتوجيهات ومتابعة رئيس الجامعة ولرؤية مستقبلية مستدامة، وتعزيزا ًللبحث العلمي في مجال البيئة والتغير المناخي، ويعتبر إضافة استثنائية للبنية التحتية البحثية للجامعة حيث يهدف إلى تطوير نماذج حاسوبية دقيقة لفهم أثر التغيرات المناخية على البيئة والموارد الطبيعية، وكذلك لتوقع الأنماط المستقبلية لهذه التغيرات.



وأضافت الخرابشة، أن المختبر يشمل قرابة (40) برمجية تخدم قطاعات البيئة والمياه والزراعة الذكية والتغير المناخي وأنظمة دعم القرار والتنمية المستدامة، ونماذج إحصائية ونظم معلومات جغرافية ونماذج رياضية لأنظمة تقدم حلولا ً تحليلية وعددية لاستخدام برامج متنوعة الحزم، حيث جاءت لتلبية متطلبات الكليات حسب استبيانات راجعة من ضباط ارتباط المركز من كليات الجامعة الداخلية والخارجية.



وأشارت إلى أن المركز يعمل على الانتهاء من نظام لحجز الأجهزة عبر صفحة إلكترونية لخدمة الباحثين بشكل ممنهج، بالتعاون مع مركز الحاسوب.