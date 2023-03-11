افتتاح ملتقى طبقة فحل السياحي التراثي الأول بالأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - نظم اتحاد المؤرخين في تراث القبائل وانسابها بالتعاون مع بلدية طبقة فحل بمشاركة جامعتي آل البيت والهاشمية واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين وجمعيات أهلية، اليوم السبت، ملتقى طبقة فحل التراثي السياحي الأول .



وأكد نائب رئيس بلدية طبقة فحل ميلاد العباسي خلال الافتتاح في مؤسسة اعمار الأغوار الشمالية ، أهمية الملتقى في تحفيز الجهود التشاركية الهادفة إلى التطوير السياحي في الأغوار الشمالية والإفادة من اقتصاديات السياحة في منطقة طبقة فحل ذات الأهمية التاريخية والأثرية والسياحية .

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