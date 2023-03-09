تحويل السير من عمان إلى الزرقاء بالاتجاهين

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس عن البدء بأعمال الهيكل المعدني لجسر الهاشمية (جسر الكلية العسكرية) تتضمن أعمال رفع الهيكل المعدني لجسور المشاة على شارع الجيش (عمان – الزرقاء) اعتبارا من فجر الجمعة ولغاية الساعة الواحدة ظهرا من يوم السبت.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم اغلاق حركة السير المتجه من عمان باتجاه الزرقاء بالاتجاهين وتحويل حركة السير وحسب المخطط.



وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال كافة وإعادة الحركة المرورية كالسابق اعتباراً من الساعة الواحدة ظهرا من يوم السبت.



وأكّدت أن التحويلات المرورية مجهّزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعيًة المواطنين سالكي الطريق الى التقيّد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة مع الميدان وتعليمات الشركاء في إدارة السير المركزية.

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