تسيير 14 شاحنة عبر معبر جابر – نصيب لتصل للمناطق المتضررة من الزلزال

الوكيل الاخباري - أكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي،الخميس، إن المساعدات لسوريا وتركيا ما زالت مستمرة ونوعيتها تتركز على المواد الطبية والغذائية طويلة الأمد والمواد الإيوائية بأنواعها.



وأضاف الشبلي : "اليوم تسيير قافلة مؤلفة من 14 شاحنة لتصل إلى المناطق المتضررة عبر معبر جابر – نصيب ليتم استلامها هناك من الجهات المعنية سواء كانت الهلال الأحمر السوري او منظمات الأمم المتحدة العاملة في المناطق المتضررة".



"الحملات مستمرة واستقبال المساعدات ما زال مستمر لأن حجم الضرر والاحتياج كبير والحاجة ما زالت قائمة في سوريا وتركيا لذلك ما زالت التبرعات تأتي، ونحن بدورنا نقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية الذين يقومون بدور كبير في تسيير هذه الأمور وبالتنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولة هناك حتى يتم إيصال هذه المساعدات والتأكد من وصولها إلى الأشخاص المتضررين والمناطق المتضررة تحديدا" وفق الشبلي .

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