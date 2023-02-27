افتتاح نادي شبابنا قادة بعجلون

الوكيل الاخباري - افتتح مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون الدكتور فيصل الهواري اليوم الاثنين، في مدرسة الكرامة الأساسية المختلطة نادي "شبابنا قادة" التابع لمركز شابات عجلون النموذجي.



وأشار الدكتور الهواري إلى أن الاهتمام بالشباب وطموحاتهم جوهر أولويات القيادة الرشيدة كونهم ركيزة الوطن وطاقته المتجددة والمحرك الدائم للابتكار والتنمية وتنشئة جيل مشبع بالقيم الوطنية ومبادئ التسامح والإيثار .

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