الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

جمعية عشتار تحتفل بعيد ميلاد الملك

وفدان مصري وعراقي يطلعان على تجربة صندوق المعونة في مجال الحماية الاجتماعية

افتتاح نادي شبابنا قادة بعجلون

جامعات أردنية تشارك في معرض دولي للجامعات بقطر

الأمن العام يلقي القبض على مطلوب ومحكوم بالسجن 20 عاما

الأمن العام : هذه المخالفة قيمتها 100 دينار وحجز المركبة - فيديو

الوطني لحقوق الإنسان يعرض جهود الأردن لتعزيز مبادئ المساواة

اجتماع تنسيقي بالمفرق لمتابعة الأسواق خلال رمضان

التنمية الاجتماعية تضبط 53 متسولاً في يوم

زراعة المزار الشمالي تحتفل بعيد الشجرة

الإثنين، 27-02-2023 10:26 م

افتتاح نادي شبابنا قادة بعجلون

2202322174149163349272


الوكيل الاخباري - افتتح مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون الدكتور فيصل الهواري اليوم الاثنين، في مدرسة الكرامة الأساسية المختلطة نادي "شبابنا قادة" التابع لمركز شابات عجلون النموذجي.

وأشار الدكتور الهواري إلى أن الاهتمام بالشباب وطموحاتهم جوهر أولويات القيادة الرشيدة كونهم ركيزة الوطن وطاقته المتجددة والمحرك الدائم للابتكار والتنمية وتنشئة جيل مشبع بالقيم الوطنية ومبادئ التسامح والإيثار .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220221323439389465753

جمعية عشتار تحتفل بعيد ميلاد الملك

w

وفدان مصري وعراقي يطلعان على تجربة صندوق المعونة في مجال الحماية الاجتماعية

qqqqq

جامعات أردنية تشارك في معرض دولي للجامعات بقطر

10202220215320767627549

الأمن العام يلقي القبض على مطلوب ومحكوم بالسجن 20 عاما

2202399213848892933

الأمن العام : هذه المخالفة قيمتها 100 دينار وحجز المركبة - فيديو

wwww

الوطني لحقوق الإنسان يعرض جهود الأردن لتعزيز مبادئ المساواة

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

ورشة عن أدلة الإرشاد الوظيفي في تربية عجلون

التربية

وزارة التربية تعلن عن شواغر في ادارة التعليم الخاص

وزارة التربية والتعليم

%66.2 نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي

8202217205524265698025

التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي - رابط

وزارة التربية والتعليم

التربية تعلن عن البدء بتقديم طلبات النقل الخارجي

120232516187920400066

التربية تكشف عن اجراءات بشأن الفصل الدراسي الثاني بالمدارس