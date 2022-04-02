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السبت، 02-04-2022 05:17 م

الأردنيون على موعد مع عطلة لـ 9 أيام متتالية

عطلة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - من المتوقع ان ينال الاردنيون عطلة طويلة تستمر لمدة 9 ايام متتالية نهاية الشهر الحالي .

ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري تبدأ اول ايام العطلة بتاريخ الجمعة 29/4 الذي يصادف يوم عطلة رسمية اسبوعياً .  

ويليه يوم عطلة السبت بتاريخ 30/4 ، ويوم الاحد بتاريخ 1/5  " وقفة العيد " الذي يصادف عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال   .

ووفق القراءات الفلكية يصادف تاريخ 2/5 الاثنين اول ايام عيد الفطر ، 3/5 الثلاثاء ثاني ايام عيد الفطر ، 4/5 الاربعاء ثالث ايام عيد الفطر . 

فيما من المرجح ان تقرر الحكومة اقرار عطلة رسمية بتاريخ الخميس 5/5  ( عطلة لوقوعه بين يومي عطلة) ، وتستمر ايام العطل بتاريخ 6/5 الجمعة ، ويوم السبت 7/5 عطلة نهاية الاسبوع . 

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