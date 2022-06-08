الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن العام : ضبط المتسبب بحريق الكمالية

محمد اربيحات مبارك ترفيعك لرتبة نقيب

مذكرة تفاهم بين اليرموك والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

دورة تدريبية في الأمن السيبراني بالطفيلة

Aspire تحتفل بذكرى تأسيسها العشرين وتتطوّر لشركة خدمات متكاملة لتكنولوجيا المعلومات

الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين غدا

وفاة واصابة خطيرة بمشاجرة في العقبة

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية - أسماء

الضمان يوضح حول حسابات رواتب المتقاعدين في البنوك

الصحة العالمية: معظم إصابات جدري القرود بين الرجال

الأربعاء، 08-06-2022 04:42 م

الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين غدا

thumbnail


الوكيل الإخباري - يحتفل الأردنيون، غداً الخميس، بعيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين، عاقدين العزم على المُضي قدماً في مسيرة التحديث، وفق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلعاته.

اضافة اعلان

 

ويقف أبناء الأردن وبناته، بكل اعتزاز وفخر، في هذه المناسبة على إنجازات وطن تحققت بعزيمة قائد وإرادة شعب، ويؤكدون إصرارهم على مواصلة البناء على الإنجاز والدولة تدشن مئويتها الثانية.


ومنذ اعتلائه العرش، يحرص جلالة الملك، ليكون الأردن أنموذجا في المنطقة، فعلى مدى 23 عاماً، كرّس جلالة الملك جهوده الدؤوبة في إرساء أسس العلاقات المتينة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، ودعم جهود السلام الدولية، والوقوف إلى جانب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضاياهما العادلة.


وواصل جلالة الملك، منذ تولّيه مقاليد الحكم، نهج والده المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، الذي نذره لأسرته الأردنية الواحدة وأمته العربية الكبيرة.


وتمثّلت أولويات جلالته في رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة له، مثلما يؤكد دوماً، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، والتعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات.


ويمضي الأردن قدما، بقيادة جلالة الملك، نحو التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، إذ شهد عام 2021، تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي حدد جلالته خلالها مهمتها بوضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي، وهو ما تُرجم واقعاً، بإقرار التشريعات، التي من شأنها مواكبة التحديث وتعزيز وتعظيم المشاركة السياسية وتعزيز تمكين الشباب والمرأة.


كما أطلقت قبل أيام رؤية التحديث الاقتصادي- إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، والتي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية.

 

وتشمل الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية المولّدة لفرص التشغيل والعمل.


ويولي جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجيش العربي والأجهزة الأمنية جُل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته، والعمل على تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين.


ويحرص جلالته على زيارة مختلف مناطق المملكة ولقاء المواطنين فيها، أما الشباب، فتستند رؤية جلالة الملك إلى أهمية مشاركتهم والتواصل معهم وتنمية قدراتهم ورعايتهم.


ويواصل الأردن بقيادة جلالة الملك، دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، كما يُكرّس جلالته جهوده للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الأمن العام : ضبط المتسبب بحريق الكمالية

ما_هي_ضربة_الشمس

كيف تسعف مصابا بضربة شمس؟.. الدفاع المدني يجيب

62022618366999484528

مذكرة تفاهم بين اليرموك والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

82851580_2731022680285079_444548528388177920_n

العلوم والتكنولوجيا تنظم محاضرة عن تصميم المساقات

وزارة الصحة

الصحة: عمليات الأنف والأذن والحنجرة تُجرى بأعلى مستوياتها

main_image62a06af5d11b0

ترقيات أكاديمية في الجامعة الهاشمية

أخبار متعلقة
f8043cf6-الملك-عبد-الله-الثاني-أرشيفية

#رسالة_الملك يتصدر مواقع التواصل في الأردن

637017225711241173

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف

1652455218579

مندوبا عن الملك.. العيسوي يحضر قداس تنصيب مطران اللاتين جمال دعيبس

اميركي اردني (1)

الأطباء الأردنية الأمريكية: 2500 طبيب أردني عامل بالولايات المتحدة

73fd0829-fslf0ojxsaaziuk-e1652389662506

الملك يبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية البرامج المنفّذة بالأردن

17-2

البيت الأبيض: الأردن قوة حاسمة