الأردن الثاني عربيا بإصابات كورونا النشطة - ارقام

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة، حول وباء كورونا، ان عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن وصل إلى 137 ألفا و78 حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

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ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة، توفي 13 ألفا و320 شخص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 20 حالة وفاة أمس الأحد.

ويحتل الأردن المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الإصابات النشطة خلف لبنان.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و330 ألفا و 107 إصابات.