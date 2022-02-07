الإثنين 07-02-2022
الوكيل الاخباري

وفاة و20 إصابة بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة خلال 24 ساعة

مشروبات تساعد على التعافي بعد كورونا

أسعار الذهب محليا

المنخفض الأخير يرفد السدود بـ 6 مليون متر مكعب

آراء متباينة حول موعد بدء التوقيت الصيفي الشهر الحالي

بلعاوي يوضح حول اعراض حبوب "باكسلوفيد" لعلاج كورونا

تعديل على مسارات باص عمّان - أسماء

تويتر يختبر ميزة جديدة لزيادة تفاعل الرسائل المباشرة

السير: 35 إصابة اثر 430 حادث مروري خلال 24 ساعة

الصين تفرض إغلاقا على مدينة بجنوب غرب البلاد مع تزايد إصابات كورونا

الإثنين، 07-02-2022 08:20 ص

الأردن الثاني عربيا بإصابات كورونا النشطة - ارقام

0L5A1628 - Copy


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة، حول وباء كورونا، ان عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن وصل إلى 137 ألفا و78 حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

اضافة اعلان


ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة، توفي 13 ألفا و320 شخص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 20 حالة وفاة أمس الأحد.

 

ويحتل الأردن المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الإصابات النشطة خلف لبنان.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و330  ألفا و 107 إصابات.



اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A2667

المنخفض الأخير يرفد السدود بـ 6 مليون متر مكعب

3888cab6-باكسلوفيد-211

بلعاوي يوضح حول اعراض حبوب "باكسلوفيد" لعلاج كورونا

1120194211130512320117

تعديل على مسارات باص عمّان - أسماء

ketaaap-2

ندوة نقدية تحتفي بالمنجز الروائي الأخير للروائية هيا صالح

1220212891818361954204

انخفاض أسعار الخضار في السوق المركزي الاثنين

andkapay222222

مطالبة بتجريم "تعقيم" الأشخاص ذوي الإعاقة قسرا

أخبار متعلقة
0L5A1599 - Copy

أكثر من 137 ألف إصابة كورونا نشطة في الأردن

2eiW6AEqt3xPbeicT60T5HqCg0RIxUSgokVPbUe7

الأردن يسجل ارتفاعاً جديداً بنسبة الفحوص الإيجابية ونحو 4100 إصابة جديدة بكورونا السبت

120221791932741965843 (1)

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

122021210426817331297

مراكز فحص كورونا في المملكة السبت - أسماء

0L5A1599 - Copy

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

0L5A1599 - Copy

إرتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن الى 28 ألفا و205 إصابات