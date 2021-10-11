'الأردن بخير' مبادرة إنسانية بمناسبة اليوم العالمي للسمنة

الوكيل الاخباري - بالتزامن مع اليوم العالمي للسمنة؛ أطلق مركز Gastrointestinal, Bariatric & Metabolic Center (GBMC) ممثلا بالدكتور أشرف حداد والدكتور أحمد بشير بالتعاون مع مستودع أدوية الصباغ وكلاء شركة.

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Ezisurg Medical ، و مستشفى الأردن ومستشفى الخالدي، مبادرة إنسانية كجزء من المسؤولية الاجتماعية والوطنية تجاه أبناء المجتمع، تقضي بإجراء عمليات تحويل و تكميم المعدة، مجانية لمن يعانون من السمنة المفرطة والتي كان لها تأثيرات جانبية على الجسم والصحة عموماً.



حيث تقتضي المبادرة تبرع الطبيبين بأجورهما مقابل العمليات الجراحية وتقدم الأدوات واللوازم من مستودع أدوية الصباغ، و تخفيض تكاليف الإقامة في المستشفيات المعنية.

ووفقاً للدكتور "حداد" والدكتور "بشير" القائمين على المبادرة، فإن حاجة عدد كبير من الأردنيين وخصوصاً الأقل حظاً منهم إلى إجراء مثل هذا النوع من العمليات يأتي في صميم الحفاظ على حياتهم، وصولاً إلى إنقاذ أسر بكاملها بالعودة إلى أن بعض من يحتاجون لهذه العمليات هم المعيلون الرئيسيون للعائلة بالكامل.



وقد تم توزيع أيام المبادرة على مدار يومين متتاليين هما؛ الثلاثاء بمستشفى الأردن ، ويوم الأربعاء بمستشفى الخالدي ، وسيتم استخدام أحدث التقنيات المعتمدة في مثل هذا النوع من العمليات، وبأعلى المعايير المعمول بها طبياً على المستوى العالمي.



يشار إلى أن الطبيبين الأردنيين أطلقا مسبقاً العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية، توظيفاً لتخصصهما العلمي في تطبيق المسؤولية المجتمعية، والتي استفاد منها مسبقاً العديد من أبناء الفئات المستهدفة من الأردنيين وخصوصاً الأقل حظاً منهم.









