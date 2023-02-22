الأردن ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر

الوكيل الإخباري - وقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا، فنسنت بيروتا، اليوم الأربعاء، اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والخاصة.

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كما وقع الصفدي مع نظيره بيروتا مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء آلية لمشاورات ثنائية بين وزارتي الخارجية في البلدين، وأخرى حول التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.



وعقد الصفدي ونظيره الرواندي، جلسة محادثات ضمن اجتماعات الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.