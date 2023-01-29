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الأحد، 29-01-2023 02:42 م

الأردنيون يترقبون قرار الخصاونة حول حبس المدين

تعبيرية عن الحبس (1)


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
يترقب الشارع الأردني قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول تمديد أمر الدفاع رقم 28 بشأن حبس المدين من عدمه.

والقرار المرتقب سيصدر على الأرجح قبل حلول يوم الثلاثاء المقبل، فيما رجحت مصادر متطابقة اتخاذ قرار بتمديد حبس المدين حتى نهاية شهر شباط المقبل.

يشار إلى أن العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والمتعلق بحبس المدين ينتهي بتاريخ 2023/1/31.

وكان صدر أمر الدفاع 28 في آذار 2021 للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء.

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