الأردن يتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+ بتخفيض إنتاج النفط

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، إن الوزارة تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات.



وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة.



وأكد المجالي ضرورة معالجة هذه القضية عبر الحوار المباشر المتوازن بين المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، وفي إطار روح الشراكة التي تجمع البلدين، وبما يعكس أهمية هذه الشراكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، ومركزية دور السعودية الرئيس فيها، وأهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد المجالي أن الأردن يدعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

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