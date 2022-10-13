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الخميس، 13-10-2022 08:30 م

الصفدي يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق

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الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق والدبلوماسية العامة جينيفر جافيت . سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وتأكيد الحرص على تعميقها في جميع المجالات.

واستعرض الصفدي وجافيت التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لمعالجة الأزمات الإقليمية، والتعاون المشترك والدائم بين البلدين الصديقين تحقيقاً للأمن والاستقرار في المنطقة.

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