الأردن يتقدم على مؤشر السلام العالمي

الوكيل الاخباري - احتل الاردن المركز الثالث عربيا والـ (57) عالميا من بين (163) دولة شملها تقرير مؤشر السلام العالمي للعام 2022.



وواصل الأردن تقدمه للعام الثالث على التوالي على المؤشر ليحل في المركز الثالث عربياً، متقدماً بـ (6) مراكز عن العام السابق و(20) مركزاً منذ العام 2019.



وحل الأردن في المركز الثالث بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلف كل من قطر ثم الكويت، محققاً قفزة كبيرة منذ العام 2020 عندما كان خامساً، ثم رابعاً في العام 2021، ليتقدم مرة أخرى في العام 2022 الى المركز الثالث.

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