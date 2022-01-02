الأردن يدين اعتداء الحوثيين على المنطقة الجنوبية السعودية



الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق ثلاث طائرات مُسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، ليلة أمس، واعترضتها قوات التحالف.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُؤكداً وقوف المملكة المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

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