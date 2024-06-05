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الأردن يدين سماح الحكومة الإسرائيلية بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة

الأربعاء، 05-06-2024 12:00 م

الأردن يدين سماح الحكومة الإسرائيلية بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام أحد الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي ومتطرفين، اليوم، باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، والممارسات الاستفزازية التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وسماح الحكومة الإسرائيلية بالقيام بما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة، وما يرافقها من عدوان على الفلسطينيين وممارسات عنصرية متطرفة، وفرض للقيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وتقييد حركة الفلسطينيين في البلدة القديمة للقدس المحتلة. اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن استمرار الاقتحامات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وانتهاك حرمته، وممارسات المتطرفين المستمرة في القدس المحتلة ومقدساتها، وتقييد حركة الفلسطينيين، تمثل خطوة استفزازية مُدانة وخرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. مشدداً بأنه لا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. 

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته، محذراً من استمرار هذه الانتهاكات، ومشدداً على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة، وتنظيم الدخول إليه.

 




 

 


 

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