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الخميس، 30-11-2023 03:37 م

الأردن يستضيف مؤتمر الشبكة الفرنسية لوكالات السفر المستقلة

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الوكيل الإخباري-  بدأت في عمان اليوم الخميس أعمال مؤتمر الشبكة الفرنسية الرائدة لوكالات السفر المستقلة 2023، "سيليكتور"، الذي يستضيفه الأردن حتى 2 كانون الأول المقبل.

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وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن تنظيم واستضافة الأردن لهذا المؤتمر بمشاركة عدد كبير من الشركات الفرنسية بالقطاع السياحي، يؤكد قناعة المجتمع الدولي بكل أطيافه بأهمية الأردن الاستراتيجية في المشهد السياحي العالمي.


وأشار القيسي خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، إلى أنه خلال هذه الاضطرابات وعدم الاستقرار الإقليمي، يثبت هذا المؤتمر بأن الأردن هو حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي والعالمي.


ولفت إلى المعالم الدينية والتاريخية والسياحية التي يزخر بها الأردن وتنوع السياحة الأردنية وغناها، مؤكداً أن المؤتمر يعد علامة بارزة في تعزيز العلاقات السياحية الأردنية الفرنسية.


من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمؤتمر شركة الثريا للسفر والسياحة فادي أبو عريش، "إن هذا الحدث يرمز إلى التزام الأردن بعرض معالمه الفريدة وتجاربه الأصيلة في السوق الأوروبية الرئيسية"، مؤكدا أهمية المؤتمر الذي يشارك في أعماله نحو 600 متخصص، ما يشكل فرصة فريدة لعرض جمال الأردن وإعادة تأكيد التزامنا بتقديم تجارب سياحية لا مثيل لها، وهي رسالة واضحة مفادها أن الأردن سيبقى وجهة آمنة وجاذبة، حتى في ظل التحديات العالمية.


وتشير احصائيات وزارة السياحة والآثار ، الى ان الاردن شهد زيادة ملحوظة في عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا المملكة خلال هذا العام، حيث بلغ عددهم أكثر من 83672 زائراً مقارنة بـ 63605 العام 2022، كما تظهر الارقام ، شراء السياح الفرنسيين لأكثر من 44891 تذكرة موحدة (Jordan Pass)، وهذا دليل على شعبية وجاذبية كبيرتين للاردن كوجهة سياحية مميزة.

ويوفر مؤتمر سيليكتور 2023 ، منصة للتواصل المهني وتسليط الضوء على مناطق الجذب المتنوعة في الأردن، إذ يتماشى مع رؤية هيئة تنشيط السياحة الأردنية الهادفة إلى تعزيز التجارب السياحية المستدامة والمتنوعة، وبما يلبي رغبات السياح المفضلة.

 




 

 


 

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