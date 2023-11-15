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مجازر الاحتلال في المستشفيات: 700 شهيد وجريح وإخراج 25 مستشفى عن الخدمة

الأربعاء، 15-11-2023 07:52 ص

امين عمان يعمم تحت طائلة المسؤولية القانونية

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الوكيل الاخباري - عمم امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة على المحاسبين ورؤساء الاقسام المعنيين الى تبرئة ذمة اي قطعة ارض مراد طلب تصريح لها لغايات الهدم او القذف الرملي.

وحذر الشواربة في كتاب تم تعميمه بهذه الخدمة عن اصدار تصاريح لغايات الهدم والقذف الرملي دون التطرق لتبرئة الذمة المالية مما يؤدي الى وجود خلل في عملية رد مبالغ التأمينات كون المتعهد هو من يقوم بالدفع في بعض الحالات.

وشدد الشواربة على الالتزام بالتعميم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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