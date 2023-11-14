الأراضي تعيد إطلاق تطبيقها بعد توقف دام 8 أشهر

الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الأراضي والمساحة تطبيقها "دائرة الأراضي والمساحة" بنسخته المحدثة على نظام التشغيل Android، وفق أفضل الممارسات العالمية من حيث السرعة والدقة وأمن المعلومات.

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وبينت الدائرة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن التطبيق بنسخته الجديدة يتيح البحث عن موقع قطعة أرض من حيث معلوماتها (المحافظة، المديرية، القرية، الحوض، الحي، رقم القطعة).



ويعد التطبيق نقلة جديدة في التسهيل على المواطنين الوصول لقطعة الأرض وتمكين مشترين العقارات من الوقوف على قطعة الأرض ومعرفة ميزاتها، تلافيا لأي عمليات تضليل أو غبن.



وأوضحت أن الفرق بين التطبيق القديم والجديد تمثل بالتحديث المستمر على مستوى القطعة، بحيث أن أي إجراء يحدث على قواعد بيانات دائرة الأراضي والمساحة يعكس على التطبيق بشكل مباشر، ويعطي معلومات القطعة عن طريق البحث بخاصية موقعي.