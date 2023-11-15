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الأربعاء، 15-11-2023 02:31 م

المياه: ضبط اعتداءات في وادي السير والمفرق

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الوكيل الإخباري - نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية حملات لضبط وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة وادي السير وضبط حفارة مخالفة في المفرق بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه و مدعي عام غرب عمان وزارة الداخلية ترافقها قوات أمنية من الأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة تمثلت بسحب المياه من ينابيع في وادي السير تقوم بسحب آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة الصهاريج المخالفة.

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وبينت الوزارة أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة أمنية على منطقة المفرق / الخالدية أراضي الحصينيات، بالتعاون مع حوض مياه الشمال  بالتنسيق مع المدعي العام وضبط حفارة مخالفة داخل أحد المزارع  تقوم بأعمال حفر مخالف حيث تم ردم البئر من قبل كوادر الاحواض المائية وضبط أحد الأشخاص العاملين على الحفارة  واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الأوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص. 


وفي منطقة وادي السير / العاصمة عمان وبالتنسيق مع مدعي عام غرب عمان  قامت الكوادر الفنية لسلطة المياه و بمرافقة من الأمن العام وقوات الدرك بضبط بئر مخالف قرب نبع عين الفريدة لتعبئة وبيع صهاريج مخالفة، كما تم ضبط تمديد خطوط اسفل النبع أحد المصادر الرئيسية لتزويد محطة مياه وادي السير التي تزود مناطق واسعة بالمياه بعد معالجتها، من خلال تمديد خطوط وبناء خزانات لتعبئة مياه غير صالحة بالصهاريج وبيعها للمواطنين حيث تم إزالة وفصل الخطوط جميعها ومصادرة المضخات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة. 

 




 

 


 

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