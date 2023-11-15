رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان



الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، أعضاء ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان العسكريين.



وفي بداية اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا محمد البلوي ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك واعتزاز جلالته برفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين وبجهودهم في خدمة الوطن.



وقال إن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف المواقف الشجاعة والتحرك الكبير الذي يقوده جلالة الملك منذ بداية العدوان على غزة، مشيرا إلى التوجيهات الملكية بإنزال مواد ومستلزمات طبية لإدامة عمل المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة، والتي تمت في مرتين خلال أسبوع.

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