الأردن يسيّر 14 شاحنة مساعدات طارئة الى سوريا

الوكيل الإخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات انسانية جديدة الى الأشقاء في سوريا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي مكونة من 14 شاحنة سيتم تسليمها للهلال الأحمر السوري.

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وقال بيان للهيئة اليوم الخميس، إن قافلة المساعدات تحمل على متنها حرامات وفرشات ومولدات وطرود صحية ومواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية بحسب قوائم الاحتياجات الواردة من السلطات المعنية لإدارة الكوارث في دمشق.



وثمن أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، الدور الكبير الذي قام به الشعب الأردني في تقديم التبرعات العينية والنقدية من القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني لصالح المنكوبين من الزلازل في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير في تأمين الاحتياجات الرئيسية والأساسية.



وأضاف، إن هذه هي القافلة الرابعة التي يتم تسييرها الى الأشقاء في سوريا الأسبوع الحالي حيث سيتم تسليم هذه القوافل بنظام التبادل على معبر جابر – نصيب بين الهلال الأحمر السوري ومنظمات الأمم المتحدة، موضحا أن إجمالي الشاحنات المرسلة برا وصل إلى 75 شاحنة منذ بداية الحملة.