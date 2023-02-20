وصول طائرة إغاثة أردنية إلى تركيا للمتضررين من الزلازل

الوكيل الإخباري - تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في كل من الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن وصول طائرة إغاثة سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى مطار كهرمان مرعش في تركيا، اليوم، حملت ١٢ طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين من الزلازل.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن المملكة مستمرة بتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، لمواجهة تداعيات الزلازل، وتقديم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لذلك.

