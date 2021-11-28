الأردن يشارك الاثنين في ترؤس منتدى وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط

الوكيل الاخباري- يجتمع الاثنين، في مدينة برشلونة، وزراء خارجية بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، والبالغ عددهم 42 دولة، في إطار المنتدى الإقليمي السادس، الذي يعقد بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.



ويترأس كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يمثل فرصة لمناقشة سبل المضي قدما لتعزيز التعاون والتنمية والتكامل الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية.



وسيتضمن المنتدى، بحسب بيان اليوم للاتحاد، عرضا للنتائج الرئيسية للتقرير الشامل الأول عن حالة التكامل الأورومتوسطي، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتكليف من الاتحاد من أجل المتوسط، حيث يحلّل 5 مجالات: التجارة، التمويل، البنية التحتية، حركة الأفراد، والبحث والتعليم العالي، ويقدم التوصيات والنتائج الرئيسية عن المؤشرات لرصد التقدم المستقبلي.



وسيجمع المنتدى ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية لتبادل وجهات نظرهم وتحديد طرق إعادة البناء بعد جائحة كورونا، وتسخير الإمكانات من أجل تكامل إقليمي أقوى.

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