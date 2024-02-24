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السبت، 24-02-2024 11:44 ص

الأردن 9 عربياً و 123 عالمياً على مؤشر السعادة لعام 2024

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الوكيل الإخباري - حلّ الأردن في الترتيب 9 عربياً و 123 عالمياً بين 145 دولة حول العالم، على مؤشر السعادة العالمية لعام 2024 الذي نشرته مجلة ceo world.

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ووفقا للتصنيف الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أحرز الاردن 67.67 نقطة من 100 نقطة على المؤشر، بحسب بيانات تتعلق في الناتج المحلي للفرد، ودعم الرعاية الاجتماعية، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، وحرية اتخاذ خيارات الحياة الخاصة، وكرم عامة السكان، وتصورات مستويات الفساد .


وتمركزت 3 دول في المراتب الاولى لتكون الأكثر سعادة لعام 2024 ، إذ توجت فنلندا بأعلى المراتب بعد أن حصلت على مجموع إجمالي قدره (95.67) من نقاط السعادة، تليها الدنمارك (95.31) وأيسلندا (95.29). 


أما عربياً، جاءت الامارات اولاً، تلتها السعودية، وثالثاً البحرين، ورابعا الجزائر، وخامساً العراق، ثم جاءت فلسطين سادساً ، وتونس سابعاً، ثم مصر ثامناً ، والأردن تاسعاً، ثم جزر القمر عاشراً. 

 




 

 


 

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