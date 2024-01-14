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الأحد، 14-01-2024 01:55 م

الأرصاد: المناطق الشمالية أعلى معدل هطول مطري خلال 72 ساعة الماضية

مطر4


الوكيل الإخباري- براءة الشلالدة 
شهدت محطة صما في المناطق الشمالية أعلى معدل هطول مطري خلال 72 ساعة الماضية بنسبة بلغت 62.5مل ويليها أم قيس بنسبة 60 ملم محطة وفق إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد الجوية اليوم الأحد لـ "الوكيل الاخباري" إن كمية الهطول المسجلة في محطة رأس منيف بلغت 59.8 ملم، أما المناطق الوسطى سجلت السلط 49.4 ملم وفي حدائق الحسين 48 ملم.

ونوهت أن كميات الأمطار في محطة إربد بلغت 47.5 ملم، تليها الباقورة  45 ملم .

وتستمر المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي السائد والذي شهدت خلاله هطولات مطرية على المناطق الجنوبية والشمالية والمتوسطة.

 




 

 


 

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