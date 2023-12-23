السبت 23-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الترخيص المتنقل في الأزرق غدا

إعادة فتح طريق العدسية - الشونة الشمالية

سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة

جيش الاحتلال: نخوض معارك ضارية في معاقل حماس

مستشفى سوروكا: استقبلنا 2284 مصابا منذ بدء الحرب

الملك يعزي عشيرتي الدباس وآل الصاحب

87 حالة طارئة تتعامل معها بلدية غرب إربد خلال المنخفض الحالي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

التربية توضح حول دوام المدارس يوم الأحد

أنباء عن حادث جديد في باب المندب

عاجل

مستشفى سوروكا: استقبلنا 2284 مصابا منذ بدء الحرب

السبت، 23-12-2023 10:23 م

سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة

1703356388666


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن، عن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة، نظراً لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.

اضافة اعلان


وقالت السلطة، في بيان اليوم السبت، إن حالة الطوارئ تأتي نظراً للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي بدءاً من الليلة، ويوم غد الأحد، وما يرافقه من هطولات للأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.


وبينت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود في المملكة.


ودعت المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

الترخيص المتنقل في الأزرق غدا

1703359687724

إعادة فتح طريق العدسية - الشونة الشمالية

12202316205443413082630

الملك يعزي عشيرتي الدباس وآل الصاحب

1

87 حالة طارئة تتعامل معها بلدية غرب إربد خلال المنخفض الحالي

33

مجلس محافظة الزرقاء: إنشاء 22 مدرسة على برنامج المنح الدولية

التربية والتعليم

التربية توضح حول دوام المدارس يوم الأحد

أخبار متعلقة
ند

شاهد الفيديو أمطار غزيرة تشهدها المملكة

112

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

1701692848364

الأميرة بسمة بنت طلال تؤكد أهمية الحركة الكشفية والإرشادية الأردنية

1701692111701

3330 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الأحد

dddd

السفيرة البريطانية تودع الأردنيين

12023115138408767183

سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ وتحذر من تشكل السيول