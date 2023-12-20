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الأربعاء، 20-12-2023 02:27 م

صندوق الزكاة يوافق على سداد ذمم 138 غارمة

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس إدارة صندوق الزكاة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الموازنة التقديرية للصندوق للعام القادم 2024.

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ووافق المجلس على سداد دفعة جديدة عن 138 غارمة ممن انطبقت عليهن الشروط والتعليمات، إضافة إلى ترميم 14 منزلاً في عدة مناطق من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة.


كما تم تخصيص مبلغ 300 ألف دينار لبناء 10 وحدات سكنية للأسر العفيفة في منطقة المكيفتة على الأرض التي يملكها صندوق الزكاة بتبرع من بلدية أم القطين في البادية الشمالية، كما أقر أسس اختيار الأسر العفيفة من مشروع مساكن الفقراء.


ووافق مجلس الإدارة على برنامج الملتقيات الخيرية لإقامة 25 ملتقى خيريا وطبيا في مناطق وجيوب الفقر المختلفة، وتأمين احتياجات الملتقى من الطرود والقسائم الشرائية من خلال المؤسسة العسكرية والمدنية، والموافقة على عطاء لشراء 120 رأسا من الماعز لتأهيل عدد من أصحاب المشاريع التأهيلية في مختلف مناطق المملكة.


وأقرت الموازنة قبول تبرعات المزكين ولجان الزكاة التابعة للصندوق لصالح حملة الشتاء في حساب الصندوق لدى البنك الإسلامي الأردني رقم (2027) لتأمين ما يلزم ويسهم في التخفيف من معاناة البرد خلال الشتاء.


وأثنى الخلايلة، على الدعم الذي يقدمه المزكون والمتبرعون وثقتهم بالصندوق والدور الذي يقدمه، ما يعزز التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الأردني.

 




 

 


 

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