بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة التركية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، مع السفير التركي لدى المملكة "آردم اوزان"، خلال زيارته لسلطة العقبة، الفرص الاستثمارية الواعدة والممكنة لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين الصديقين.

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وأكد الفايز أهمية تعزيز التعاون بين البلدين نظراً للعلاقات التاريخية المتجذرة والقيّم المشتركة بين الجانبين، مبيناً أن البيئة والخطط الاستثمارية والتنموية التي تضعها السلطة على رأس أولوياتها في منطقة العقبة الخاصة تشكل أرضية للتعاون مع الجانب التركي.



واستعرض الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تقدمها السلطة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في المنطقة الخاصة، والتي تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومشجعة، قادرة على جذب وتوطين الاستثمار التركي المتمثلة في المدن الصناعية، وتوفر المواد الأولية والبشرية المؤهلة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين قارات العالم وارتباط الأردن باتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم ما يؤهله لأن يكون بوابة تصديرية مهمة والطريق الأمثل للتجارة في المنطقة.



من جانبه، أكد السفير اوزان عمق العلاقات التاريخية والقيم المشتركة التي تربط البلدين الصديقين، حيث تعد أرضية صلبة وقوية لتطويرها مستقبلاً في المجالات كافة، لا سيما الاستثمارية والسياحية بين البلدين.



وأضاف أن الزيارة تأتي لأهمية منطقة العقبة الاقتصادية، والاطلاع على الفرص المتاحة لتحقيق رؤية البلدين الشقيقين في النهوض بالعلاقات الاقتصادية إلى أعلى المستويات.