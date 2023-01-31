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الثلاثاء، 31-01-2023 04:06 م

الأسبوع العربي الثاني للتوعية بالسرطان ينطلق غدا

سرطان


الوكيل الاخباري- تنطلق غدا الأربعاء، فعاليات الأسبوع العربي الثاني للتوعية بمرض سرطان، والذي تنظمه رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان، وجمعية الأورام في نقابة الأطباء، بالتزامن مع الأسبوع الخليجي للتوعية بالمرض.

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وقال الأمين العام لرابطة الأطباء العرب ورئيس جمعية الأورام الدكتور سامي الخطيب، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الأسبوع يقام بالتعاون بين الرابطة والجمعية والاتحاد الخليجي للسرطان تحت شعار "مواطن عربي واعي" وتستمر فعالياته حتى 7 الشهر المقبل.


وبين الخطيب أن الأسبوع يهدف إلى زيادة الوعي في المجتمع بأهمية الكشف المبكر، سواء بالتعرف على العلامات الأولية لأمراض السرطان، أو بالتدريب على الفحص الذاتي،أو إجراء الفحوص ومسوحات ثبت نجاحها في برامج التقصي.
بدوره أشار رئيس اللجنة العلمية في جمعية الأورام الدكتور هاني الطعاني، إلى أن هذا الأسبوع يهدف إلى تغيير الصورة النمطية عن الأمراض السرطانية، ورفع مستوى الوعي حول مفهوم عوامل المخاطرة وعلاقتها بالإصابة بأمراض السرطان لتجنبها والابتعاد عنها.


وأضاف أن الأسبوع يسعى لاستقطاب المتطوعين وتدريبهم على تنفيذ الأهداف المتفق عليها لخدمة المجتمع وتعزيز سبل الوقاية من الإصابة بالسرطان.

 




 

 


 

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