الأسمدة والألبسة تتصدر سلم الصادرات الوطنية

الوكيل الإخباري - تصدرت الأسمدة والألبسة وتوابعها سلم الصادرات الوطنية للمملكة، خلال الربع الأول من العام الحالي.

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة في الربع الأول من هذا العام حوالي 358 مليون دينار، والألبسة وتوابعها نحو 298 مليون دينار.



وبلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام 197 مليون دينار، والفوسفات 142 مليونا، والمنتجات الكيماوية 132 مليونا، ومحضرات الصيدلة 104 ملايين دينار، إضافة إلى مواد أخرى بقيمة 744 مليون دينار.



ووفقا للبيانات الإحصائية، سجل إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا بلغت نسبته 8.8 بالمئة، لتبلغ ما مقداره 1.975 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



أما عن أهم مستوردات المملكة من السلع خلال الربع الأول من العام الحالي فكانت النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنحو 758 مليون دينار، إضافة إلى العربات والدراجات وأجزائها 332 مليونا، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها نحو 297 مليون دينار.



كما بلغت قيمة مستوردات المملكة من الحلي والمجوهرات الثمينة خلال الربع الأول من هذا العام ما يقارب 237 مليون دينار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بقيمة 203 مليون دينار، والمنتجات الكيماوية 197 مليونا، إضافة للمواد الأخرى والمقدرة بنحو 2.489 مليار دينار.



وبحسب البيانات الإحصائية، بلغ إجمالي قيمة مستوردات المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، حوالي 4.513 مليار دينار، بارتفاع نسبته 5.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وأشارت البيانات، إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري "الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية" خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.9 بالمئة، ليصل إلى 2.395 مليار دينار، مقارنة مع 2.283 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.