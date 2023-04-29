السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

يوم طبي مجاني في لواء بصيرا غدا الأحد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

مدير الأمن العام يكرّم عدداً من الضباط المتقاعدين

ولي العهد : هكذا تعرفت على الآنسة رجوة

الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 مسيرة وإسقاط مروحية وتصفية أكثر من 825 جنديا أوكرانيا

تنشيط السياحة: الأردن يزخر بالمعالم المتنوعة

العراق يجلي 234 مواطنا من السودان

إفلاس متوقع لثالث بنك في أميركا

هل يجب بيع الأرض لتوفير نفقات الحج؟.. الإفتاء تجيب

الأمم المتحدة: فرار 50 ألف لاجئ بعيدا عن أماكن القتال في السودان

السبت، 29-04-2023 04:21 م

بعد فراق 10 سنوات ..لم شمل الطفلة السورية حلا مع والدها في عمان

1682773948263


الوكيل الإخباري - بدموع الفرح والحزن احتضن والد حلا ابنته البالغة من العمر 13 عاما في مطار الملكة علياء الدولي بعد فراق دام 10 سنوات، ورحلة شاقة لها من سوريا إلى تركيا، تكللت بلم شملها مع أبيها في عمان.

اضافة اعلان


الطفلة حلا تركها والدها في سوريا وعمرها ثلاث سنوات عند عمها الذي توفي بعد فترة، لتبقى مع زوجة أبيها، التي سافرت بها الى تركيا وعاشت هناك عدة سنوات ظلت حلا خلالها على تواصل مع والدها في الأردن، دون يأس من فرحة تجمعهما يوما ما.


في عام 2019 تواصل والد حلا، الذي يعيش في المفرق مع والدته (جدة حلا )، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان لمساعدته في لم شمله مع ابنته؛ حيث بدأت اللجنة بدورها بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني، بالتواصل مع الهلال الأحمر التركي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحقيق أمنية والد حلا.


وبتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، اجتمع الأب مع ابنته على أرض الأردن، الذي لم يغلق أبوابه يوما في وجه أي مضطر أو لاجئ هرب من الويلات، فهو ملاذ لكل من يبحث عن الأمان.


وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن شكرها للحكومة الأردنية، التي سهلت عودة حلا وجمعها بوالدها بعد 10 سنوات من الفراق، مثلما شكر والد الطفلة وابنته بعد عناق مطول في المطار كل من ساهم في لم شملهما، وتحقيق حلم طال انتظاره على حد قوله.


وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن حماية الروابط العائلية ستبقى جزءا أساسيا من عملها حول العالم، وأنها تعمل على تعزيز التعاون مع الدول والجهات الفاعلة الأخرى للمطالبة بحماية مهمتها الإنسانية التي تشمل حماية البيانات الخاصة بالعائلات المستفيدة من خدمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر العمل على توفير التواصل بينهما.


وكان في استقبال الطفلة، التي رافقها في رحلتها فريق من الهلال الأحمر التركي، ممثلون عن اللجنة والهلال الأحمر الأردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320231914112438660519

يوم طبي مجاني في لواء بصيرا غدا الأحد

320232114312976754958

مدير الأمن العام يكرّم عدداً من الضباط المتقاعدين

8202217202823937740420

ولي العهد : هكذا تعرفت على الآنسة رجوة

001

نسبة الاقتراع لانتخابات بلدية باب عمان في جرش تصل لـ38%

WhatsApp Image 2023-04-29 at 4.35.43 PM

"الوطني لحقوق الإنسان" يطلق بيانه الثاني حول انتخابات بلدية باب عمان

9749a8f7-ad6f-4eac-a45e-c606f7d772ee-1536x911

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع النيوزلندي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-04-24 at 3.18.55 PM

توقع استكمال مشروع تأهيل الطريق الصحراوي خلال الربع الثالث من 2023

1436866007939611cddc7645888f4f87fa215fca2e

الأمانة تعلن مواعيد عمل المسالخ والسوق المركزي في العيد

file

ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

322186649_1367661220672029_5344876854599938131_n

الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة

M63A2982

مندوبا عن الملك .. وزير الأوقاف يرعى انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن وتلاوته - صور

52022612020824233007

توضيح حول تحصيل المخالفات المرورية على المركبات الأجنبية