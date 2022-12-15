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الخميس، 15-12-2022 12:33 م

الأشغال تبدأ بأعمال صيانة طريق ياجوز - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدء تنفيذ أعمال كشط وتعبيد لطريق ياجوز، وتحديدا من إشارات النبعة ولغاية قوس الفوسفات وبالاتجاهين.

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وقالت الوزارة إنه سيتم العمل وفقا للمواعيد التالية:

 

- من الساعة 1 فجر يوم الجمعة 12/16 ولغاية الساعة 4 من عصر يوم السبت 12/17.


- من الساعة 1 فجر يوم الجمعة 12/23 ولغاية الساعة 4 من عصر يوم السبت 12/24.


- من الساعة 12 ليل يوم السبت 12/17 ولغاية الساعة 5 من فجر يوم الأحد ولمدة خمسة أيام.


بدورها دعت إدارة السير السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في المناطق المذكورة والالتزام بالشواخص المرورية والتعليمات التي ينفذها رقباء السير في مناطق الأعمال.

 




 

 


 

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