الأشغال تبدأ بأعمال صيانة طريق ياجوز - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدء تنفيذ أعمال كشط وتعبيد لطريق ياجوز، وتحديدا من إشارات النبعة ولغاية قوس الفوسفات وبالاتجاهين.

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وقالت الوزارة إنه سيتم العمل وفقا للمواعيد التالية:

- من الساعة 1 فجر يوم الجمعة 12/16 ولغاية الساعة 4 من عصر يوم السبت 12/17.



- من الساعة 1 فجر يوم الجمعة 12/23 ولغاية الساعة 4 من عصر يوم السبت 12/24.



- من الساعة 12 ليل يوم السبت 12/17 ولغاية الساعة 5 من فجر يوم الأحد ولمدة خمسة أيام.



بدورها دعت إدارة السير السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في المناطق المذكورة والالتزام بالشواخص المرورية والتعليمات التي ينفذها رقباء السير في مناطق الأعمال.